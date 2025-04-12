Şehit polis memuru İbrahim Güney için tören düzenlendi

Güney için Ankara Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törene, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ankara Valisi Vasip Şahin, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Ankara İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Recep Yalçınkaya ile emniyet ve jandarma personeli katıldı.

Törende saygı duruşunun ardından Güney'in özgeçmişi okundu, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve dua edildi.

Güney'in Türk bayrağına sarılı tabutu, tören mangasının omuzlarında cenaze aracına taşındı. Güney'in naaşı, toprağa verilmek üzere Çubuk ilçesinin Camili Mahallesi'ne götürüldü.

Evli ve iki çocuk babası Güney, dün Anadolu Otoyolu'nun Ankara kesiminde, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel'i koruma görevini yürüttüğü sırada geçirdiği trafik kazasında şehit olmuştu.