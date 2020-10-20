Şehit Piyade Uzman Onbaşı Sefa Fındık'ı anma programına, şehidin ailesi ile Yeşilyurt Kaymakamı Halil İbrahim Yeşilyurt, Yeşilyurt Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz, Yeşilyırt İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Engin Şentaş, Yeşilyurt İlçe Emniyet Amiri Erdem Arslan, Yeşilyurt İlçe Müftü Vekili Hacı Ahmet Başaran, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

"Sizler bize şehidimizin birer emanetisiniz"

Şehitliğin çok kutsal bir mertebe olduğunu vurgulayan Yeşilyurt Kaymakamı Halil İbrahim Yeşilyurt, "Sizler bize şehidimizin birer emanetisiniz. Devletimiz olarak her daim yanınızdayız. Şehidimiz şehit olana kadar sizin evladınız idi ama şimdi bizlerin de ebediyete kadar bir evladı olarak kalacaktır Allah'ım sabrınızı artırsın" dedi

Daha sonra şehit mezarının bulunduğu alana Tokat Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce temin edilen fidanlar orman muhafaza memurları gözetiminde öğrenciler ve katılımcılar tarafından toprakla buluşturuldu.

Program sonunda şehidin babası İsmail Fındık, anma programına katılanlara Yasin-i Şerif ile birlikte tespih hediye etti.