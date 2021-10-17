Ahlat Şehit Aileleri ve Gaziler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Ahlat Şehitliğinde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Programa katılan Kaymakam Fikret Dağ, Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk ve diğer şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

Dağ ve beraberindekiler, daha sonra şehit Öztürk'ün ailesini ziyaret etti.

Programa Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, askeri erkan, ilçedeki şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.