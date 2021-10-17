Haber Giriş: 17 Ekim 2021 Pazar 15:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şehit Eren Öztürk kabri başında anıldı
[Fotoğraf: AA]
Van’ın Çaldıran ilçesinde 2019 yılında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk, şehadetinin 2. yılında Bitlis'in Ahlat ilçesindeki kabri başında anıldı.
Ahlat Şehit Aileleri ve Gaziler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Ahlat Şehitliğinde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
Programa katılan Kaymakam Fikret Dağ, Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk ve diğer şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.
Dağ ve beraberindekiler, daha sonra şehit Öztürk'ün ailesini ziyaret etti.
Programa Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, askeri erkan, ilçedeki şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.
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