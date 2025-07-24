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Türkiye
DHA 24.07.2025 11:49

Şehit dozer operatörü doğa sevgisi nedeniyle ormancı olmuş

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesindeki orman yangınına müdahale sırasında şehit olan orman işçilerinden evli ve 2 çocuk babası Eyüp Dereli’nin evinde yas var. Belediyede çalışan Dereli’nin 5 yıl önce doğaya olan sevgisi nedeniyle ormancı olduğu öğrenildi.

Şehit dozer operatörü doğa sevgisi nedeniyle ormancı olmuş

Seyitgazi ilçesi Fethiye Mahallesi’nde salı günü orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler 1 gün sonra Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesine bağlı Sarıcaova köyündeki ormana sıçradı.

Eskişehir’in Mihalıççık ilçesinde görevli dozer operatörü olarak görev yapan 5 yıllık ormancı Eyüp Dereli de arkadaşlarıyla birlikte yangın söndürme çalışmalarında görevlendirildi.

Şehit dozer operatörü doğa sevgisi nedeniyle ormancı olmuş

Dereli, Sarıcaova köyü çevresindeki ormanda karadan yangını müdahale eden ekiple birlikte şiddetli rüzgarın bir anda yön değiştirmesi sonucu alevlerin ortasında kalarak 5’i AKUT gönüllüsü 10 arkadaşıyla birlikte şehit oldu.

Şehit dozer operatörü doğa sevgisi nedeniyle ormancı olmuş

Ailesine acı haber verildi

Eyüp Dereli’nin şehit olduğu haberi gece yarısı Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi’nde oturan Salih ve Habibe Dereli çiftine verildi. Oğullarının orman yangınında şehit olduğunu öğrenen Dereli çifti ile şehidin ikizi Faik Dereli, eşi Eda Dereli gözyaşlarına boğuldu.

Şehit Eyüp Dereli’nin daha önce belediyede dozer operatörlüğü yaptığı ve 5 yıl önce doğaya olan sevgisi nedeniyle orman teşkilatına geçiş yaptığı öğrenildi.

Şehit dozer operatörü doğa sevgisi nedeniyle ormancı olmuş

Şehit Eyüp Dereli’nin baba evinin olduğu Çamlıca Mahallesi’ndeki evinin önüne taziye çadırı kuruldu. İkiz kardeşi Faik Dereli, gözyaşlarıyla taziyeleri kabul ederken, Eyüp Dereli’nin ağaçları ve ormanı çok sevdiğini, görevini bu nedenle gururla sürdürmeye çalıştığını söyledi.

Şehit Dereli için ikindi namazının ardından kent merkezindeki Reşadiye Camii’nde cenaze namazı kılınacağı ve Kanlıpınar Şehitliği’nde toprağa verileceği belirtildi. 

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