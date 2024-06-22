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Türkiye
AA 22.06.2024 15:11

Şehit astsubay Horoz'un Afrika'da su kuyusu açma vasiyetini TDV yerine getirecek

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un bir Afrika ülkesinde su kuyusu açma vasiyetini Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) yerine getireceğini bildirdi.

Şehit astsubay Horoz'un Afrika'da su kuyusu açma vasiyetini TDV yerine getirecek
[Fotograf: AA]

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Horoz'un, şehit olmadan 3 gün önce çektiği videoda, "Eğer şehit olursam bir Afrika ülkesine su kuyusu açtırmanızı rica ediyorum." şeklinde vasiyette bulunduğunu anımsatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Vasiyetini bizler TDV olarak yerine getireceğiz inşallah. Elhamdülillah şehitlerimizin her biri, bir dağ gibi önümüzde duruyor, sarsılmaz imanları ve böylesine şahitlikleriyle bizlerin yolunu aydınlatıyor. Yüce Rabb'imiz, şehidimiz Mehmet Ali Horoz'a rahmet eylesin, Peygamber Efendimize komşu eylesin, mekanı cennet, makamı ali olsun. Aziz milletimizin başı sağ olsun."

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