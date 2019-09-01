Kayseri Hava İndirme Tugayı Komando Tabur Komutanlığında görevliyken, 1995'te Uludere ilçesi Işıkveren mevkiinde çıkan çatışmada 24 yaşında şehit düşen, evli ve 1 çocuk babası Piyade Uzman Onbaşı Selahattin Karaman için, memleketi Konya'nın Kadınhanı ilçesinde anma programı düzenlendi.

Şehidin Şırnak’ta birlikte görev yaptığı, farklı illerden 50 arkadaşı, mezarı başında dua etti.

Karaman'ın ailesi ve yakınlarıyla da görüşen görev arkadaşları, acılarının hala taze olduğunu dile getirdi.

Geceyi ilçede geçiren grup, sabah şehit Karaman'ın kabrini tekrar ziyaret ettikten sonra Kadınhanı'ndan ayrıldı.

Kaynak: AA