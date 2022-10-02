Şehidin vasiyeti yürekleri dağladı
Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş şehit oldu. Şehit asker, sosyal medyada yer alan videosunda "Lösemili bir kız çocuğunun bütün hayatı boyunca masraflarını karşılayın" vasiyetinde bulundu.
Bölücü terör örgütü mensupları, Irak'ın Kuzeyinde Pençe Kilit Operasyonu bölgesine
taciz ateşi açtı. Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan piyade astsubay çavuş, kurtarılamadı, şehit oldu.
Şehadet haberi Bingöl'de Polis Memuru baba Necat Ataş ile anne Nejla Ataş'a verildi. Baba evine Türk Bayrağı asıldı.
Bu video ise şehit Yusuf Ataş'a ait. Arkadaşları tarafından kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan videoda şehit askerin vasiyeti herkesi duygulandırdı.
21 yaşındaki şehit asker için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, başsağlığı mesajı yayımladı.
Oktay,, mesajında; "Pençe-Kilit Operasyonunda şehit düsen kahraman Mehmetçiğimiz Yusuf Ataş'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.
Milli Savunma Bakanlığı da "Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." mesajını paylaştı.
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