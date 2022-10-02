Bölücü terör örgütü mensupları, Irak'ın Kuzeyinde Pençe Kilit Operasyonu bölgesine

taciz ateşi açtı. Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan piyade astsubay çavuş, kurtarılamadı, şehit oldu.

Şehadet haberi Bingöl'de Polis Memuru baba Necat Ataş ile anne Nejla Ataş'a verildi. Baba evine Türk Bayrağı asıldı.

Bu video ise şehit Yusuf Ataş'a ait. Arkadaşları tarafından kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan videoda şehit askerin vasiyeti herkesi duygulandırdı.

21 yaşındaki şehit asker için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, başsağlığı mesajı yayımladı.

Oktay,, mesajında; "Pençe-Kilit Operasyonunda şehit düsen kahraman Mehmetçiğimiz Yusuf Ataş'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı da "Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." mesajını paylaştı.