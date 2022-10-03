Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş'ın şehit olmadan önce bıraktığı vasiyeti ortaya çıktı.

Yürekleri dağlayan vasiyetin yerine getirilmesi için Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu harekete geçti.

Tollu, Mersin'de lösemi tedavisi gören 7 yaşındaki Emine Sena Demirel'in tüm masraflarını karşılayacaklarını duyurdu.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Kuzey Irak'ta Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Yusuf Ataş şehidimizin Erdemli'de vasiyetini yerine getiriyoruz. Emine Sena Demirel kardeşimizin tüm ihtiyaçlarını en iyi şekilde, en güzel şekilde yerine getireceğiz. Şehitlerimizin vasiyeti bizim için emir niteliğindedir" dedi.

21 yaşındaki Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş, Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.