Parçalı Bulutlu 25.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 10.10.2024 14:13

Şehidimiz Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan taciz atışı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan için memleketi Elazığ'da cenaze töreni düzenlendi.

Şehidimiz Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan son yolculuğuna uğurlandı
[Fotograf: AA]

Şehit Alan için İmam-ı Azam Camisi'nde gerçekleştirilen törende, şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu.

Törene katılan şehidin ailesi ve yakınları gözyaşı döktü.

Öğle namazının ardından İl Müftüsü İrfan Üstündağ, cenaze namazını kıldırarak dua etti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Daha sonra şehit Alan'ın tabutu, askerler tarafından konulduğu top arabası ile kortej eşliğinde cenaze aracına alındı.

Palu ilçesine bağlı Karasalkım köyüne götürülen şehit askerin naaşı, köy mezarlığında toprağa verilecek.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Vali Numan Hatipoğlu, AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, İl Jandarma Komutanı Albay Alpaslan Doğan, kurumların ve siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde dün bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan taciz atışı sonucu ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Alan'ın kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu duyurmuştu.

ETİKETLER
Elazığ Şehit
Sıradaki Haber
Robot köpek görme engellilere yardım edecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:18
İstanbul'da 236 bin 972 kaçak güneş gözlüğü ele geçirildi
14:14
Güney Afrika'da trafik kazasında bir otomobildeki 8 kişi öldü
14:17
Bakan Yerlikaya: Göçü, kamu güvenliğimizden asla taviz vermeyen bir anlayışla yönetiyoruz
14:16
Bakan Güler, İtalya Savunma Bakanı Crosetto ile görüştü
14:05
Yaralı saz kedisi koruma altına alındı
14:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
İsrail'in Beyrut'a yönelik saldırıları devam ediyor
İsrail'in Beyrut'a yönelik saldırıları devam ediyor
FOTO FOKUS
MSB'den "Ateş Serbest-2024" paylaşımı
MSB'den "Ateş Serbest-2024" paylaşımı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ