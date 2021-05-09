Haber Giriş: 9 Mayıs 2021 Pazar 01:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sebzelerini korumak için bahçeye çıktı; düşen yıldırımda hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kırşehir'in Boztepe ilçesinde bir kadın, fideleri için bahçeye çıktığı sırada düşen yıldırım sonucu yaşamını yitirdi.
İilçe merkezinde yaşayan 67 yaşındaki Yeter B., akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle sebze fidelerinin üstünü örtmek için bahçesine çıktı.
Bu sırada bahçeye yıldırım düşmesi sonucu Yeter B, yere yığıldı.
Yakınlarının haber vermesiyle olay yerine giden sağlık ekibi, Yeter B'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kadının cenazesi, incelemenin ardından ilçedeki belediye morguna kaldırıldı.
Etiketler: Sağanak
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