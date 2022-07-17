İstanbul İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri doğalgaz, elektrik ve su sayaçlarının usulsüz şekilde kullanıldığı ihbarını aldı.

Gaziosmanpaşa'da 113 kişiye ait 110 mesken ve 3 işyerine ait doğalgaz, elektrik ve su sayacına müdahale ederek "Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık" suçunu işlediği tespit edilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

Ekipler sayaçlarda usulsüzlük yapan F.E. ve V.E. isimli şüphelileri Gaziosmanpaşa'da yakaladı. Şüphelilerin usulsüz olarak işlem yaparken kullandıkları malzemelere el konuldu.

113 kişi hakkında soruşturma sürüyor

F.E. ve V.E. adli makamlara sevk edildi. Operasyon ile kamu kurum ve kuruşlarında sadece İstanbul genelinde yıllık yaklaşık 10 milyon TL kamu zararının oluşması engellendi.

Sayaçlarına işlem yaptıran 113 kişi hakkında soruşturmalar devam ediyor.