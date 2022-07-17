Karadeniz turundan Mersin'e dönen otobüs, Sarıoğlan ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi mevkiinde şarampole devrildi.

Kaza yerine çok sayıda ambulans ile polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Mahsur kalan yolcular, otobüsün camı kırılarak tahliye edildi.

Kentteki hastanelere kaldırılan 30 kişiden 2'sinin durumu ağır.