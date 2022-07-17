Haber Giriş: 17 Temmuz 2022 Pazar 07:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de otobüs devrildi: Çok sayıda yaralı var
[Fotograf: İHA]
Kayseri'de otobüs şarampole devrildi. Mahsur kalan yolcular otobüsün camı kırılarak tahliye edildi. İlk belirlemelere göre 2'si ağır 30 yolcu yaralandı.
Karadeniz turundan Mersin'e dönen otobüs, Sarıoğlan ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi mevkiinde şarampole devrildi.
Kaza yerine çok sayıda ambulans ile polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Mahsur kalan yolcular, otobüsün camı kırılarak tahliye edildi.
Kentteki hastanelere kaldırılan 30 kişiden 2'sinin durumu ağır.
Etiketler: Kayseri Trafik Kazası
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