İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesinin, 22 Nisan tarihli duruşmada, şarkıcı Sıla Gençoğlu'na karşı "hakaret, tehdit ve kasten yaralama" suçlarını işlediği iddiasıyla oyuncu Kural'a verdiği ve ertelediği 1 yıl 4 ay 20 günlük hapis cezası kararı, asliye ceza mahkemelerinin kararlarını incelemekle görevli İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından değerlendirildi.

Dilekçede "tehdit" ve "hakaret" iddiaları için bilirkişi raporuna yer verildi

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Ramazan Ergül, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine (istinaf) ulaştırılmak üzere kararı veren İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesine itiraz dilekçesi sundu.

İtiraz dilekçesinde, yargılama sırasında, müşteki Sıla Gençoğlu'nun "tehdit" ve "hakaret" iddialarına dair, tanık olarak dinlenilen sanık Ahmet Kural'ın komşusu Hatice Zeynep Tunç'un beyanlarına ve sanık avukatı tarafından Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerine hazırlatılan, mahkemeye sunulan 28 Kasım 2018 tarihli bilirkişi raporu (bilimsel mütalaa) içeriğine yer verildi.

"Komşuların ses duyamayacağına yönelik mütalaa dikkate alınmadı"

Tanık beyanıyla ilgili söz konusu bilirkişi raporunda, "ölçülen mekanda algılanabilir bir ses duyulmayacağı, evin fiziki yapısı nedeniyle ses enerjisinin önemli ölçüde absorbe olması sebebiyle evin dışından ses duyulmasının oldukça güç olduğu" tespitlerinin yapıldığı aktarılan dilekçede, mahkeme tarafından bu rapora, Adli Tıp Şube Müdürlüğünden rapor alınması ve sanık Kural'ın ikrara varan anlatımı nedeniyle dikkat edilmediği vurgulandı.

Sanık Ahmet Kural'ın ikrara varan anlatımının yalnızca "yaralama" suçuna dair olduğu, "hakaret" ve "tehdit" suçlarıyla ilgili ikrar mahiyetinde beyanının bulunmadığına dikkat çekilen dilekçede, tanık Hatice Zeynep Tunç'un beyanının da Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinde alınan bilirkişi raporuyla birlikte değerlendirilmesi ve bilimsel mütalaa içeriğine dair resmi makamlar aracılığıyla rapor alınarak hüküm kurulması gerektiği ifade edildi.

İtiraz dilekçesinde, kanuna aykırı olduğu iddiasıyla, "tehdit (7 ay 15 gün)" ve "hakaret (4 ay 5 gün) " suçları yönünden verilen hapis cezaları (11 ay 20 gün) kararlarının istinafen kaldırılması talep edildi.

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi, 22 Nisan'da verdiği kararla, oyuncu Ahmet Kural'ı, "tehdit" suçundan 7 ay 15 gün, "basit yaralama" suçundan 5 ay ve "hakaret" suçundan da 4 ay 5 gün olmak üzere toplam 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırmış, bu cezaları bir yıllık denetimle ertelemişti.

Kaynak: AA