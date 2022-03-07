Ukrayna'daki savaş nedeniyle binlerce kadın ve çocuk ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, dün 24 Şubat'tan bu yana Ukrayna'dan 1,5 milyondan fazla mültecinin komşu ülkelere geçtiğini açıkladı.

Ukrayna'daki insanların sığındığı ülkelerden biri de Türkiye. Türkiye'ye gelenlerin pek çoğu tanıdıklarının yanına giderken kimisi de Edirne ve Kırklareli'nde misafir ediliyor.

Dereköy Sınır Kapısı'nı geçerek önceki günlerde Türkiye'ye getirilen 120'si çocuk 204 kişilik gruba Kredi ve Yurtlar Kurumunun Kırklareli'ndeki yurdunda en iyi şekilde bakılmaya çalışılsa da kadınların aklı Ukrayna'da bıraktıkları eşlerinde.

Bu zor süreçte yükleri artan kadınlar, bir yandan Ukrayna'dan gelecek iyi haberleri beklerken diğer yandan çocuklarına oyunlar oynatıyor.

Ülkelerine dönebilecekleri ve sevdiklerine kavuşacakları günü özlemle bekleyen kadınlar, üzüntülerini çocuklarına yansıtmamaya çalışıyor.

"Ruslar ülkemizden giderse Ukrayna'ya döneceğiz"

Kiev'den tahliye edilen Kırım Tatar Türklerinden 74 yaşındaki Fatime Osmanova, savaş nedeniyle iki kızı ve üç torunu ile ülkelerini terk etmek zorunda kaldıklarını belirtti.

Savaşın en çok çocukları ve kadınları etkilediğini anlatan Osmanova, evini ve toprağını çok özlediğini ifade etti.

Rusya askerlerinin evlerini işgal ettiğini belirten Osmanova, "Yan köyde bomba sesleri başladı. Sonra bizim erkekler gitti, bizi de otobüslerle gönderdi. Çocuğum, torunum, kızımın kocası orada kaldı. Biz otobüslerle yola çıktık. Türkiye bizi aldı. Ruslar ülkemizden giderse inşallah Ukrayna'ya döneceğiz. Herkese özü, vatanı yakın" diye konuştu.

"Bir yandan annelik diğer yandan babalık yapıyoruz"

Türkiye Cumhuriyeti'ne kendilerine sahip çıktığı için minnet duyduklarını ifade eden Osmanova, şöyle devam etti:

"Allah razı olsun bizleri oradan alıp geldiler. İnşallah savaş biter gideriz. Bizleri kurtarıp getirdiler. Allah sağlıklı uzun ömür versin. Şükür Allah'a burada güvendeyiz. Yollarda çok kaldık ama geldik. Şimdi rahatla oturabiliyoruz. Yemek veriyorlar, çay veriyorlar."

Osmanova, "Savaşın en mağdurları her zaman çocuklar ve kadınlar oluyor. Biz de evlerimizden binlerce kilometre uzakta başka bir ülkede eşlerimizden ayrı, çocuklarımıza bir yandan annelik diğer yandan babalık yapıyoruz" dedi.

"Yeniden ülkeme dönmek istiyorum"

Kırım Tatar Türklerinden biri 3 aylık 3 çocuk annesi 38 yaşındaki Mukadde Seyidhalilova ise savaş nedeniyle Ukrayna'da çocukların da yaşamını yitirdiğini anımsattı.

Ülkelerine hasret kaldıklarını vurgulayan Seyidhalilova, savaştan çok korktuklarını söyledi.

Çocukları ile Türkiye'ye sığındıklarını anlatan Seyidhalilova, Ukrayna'da bomba seslerinden evlerinin camlarının sallandığını dile getirdi.

"Çocuklarına bir şey olacak" diye çok endişelendiğini belirten Seyidhalilova, şunları anlattı:

"Biz üçüncü katta yaşıyorduk. Bombalar atılınca pencereler açılıyordu. Çok korktuk. Gündüz çok azdı ama geceleri çok korkunç. Başladıkları zaman gece yapıyorlardı. Sabaha kadar uyuyamıyorduk, uyanmasınlar, korkmasınlar diye çocuklara bakıyordum. ​​​​​​​Kaç gün uyku uyuyamadık. Bize Türkiye'de çok güzel bakıyorlar. Yemek var, her şey var. Çocuklarımız oynuyorlar. Yeniden ülkeme dönmek istiyorum. Her şey güzel olsa, savaş bitse. Orada adamlar ölüyor, küçük çocuklar ölüyor. Anneler babalar hepsi hasrette."