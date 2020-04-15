Dalama Mahallesi'nde yaşayan Efeler Lisesi birinci sınıf öğrencisi Emirhan Gündüz, babasının daha önce kendisine aldığı buzağıyı satıp gelirini de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı kampanyaya bağışlamak istedi.

Gündüz'ün bu düşüncesini ailesiyle paylaşmasının ardından satılan buzağıdan elde edilen 6 bin lira, Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlandı.