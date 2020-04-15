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İlk müdahaleyi yoldan geçen doktor yaptı
[Fotoğraf: AA]
Beylikdüzü'nde bariyerlere çarpan kamyonda sıkışarak yaralanan sürücü, yoldan geçen doktorun yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Ambarlı Liman Yolu'ndan Tem Otoyolu istikametine seyreden aracın sürücüsü Alican Ş. yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Savrulan araç bariyerlere çarparak durabildi. Araçta sıkışarak yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi o sırada yoldan geçen ve kazayı gören bir doktor yaptı.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılırken kaza nedeniyle trafik bir süre aksadı.
Etiketler: kaza ilk müdahaleyi doktorlar yaptı araçta sıkıştıSon Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 18:00
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