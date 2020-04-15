Ambarlı Liman Yolu'ndan Tem Otoyolu istikametine seyreden aracın sürücüsü Alican Ş. yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Savrulan araç bariyerlere çarparak durabildi. Araçta sıkışarak yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi o sırada yoldan geçen ve kazayı gören bir doktor yaptı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılırken kaza nedeniyle trafik bir süre aksadı.