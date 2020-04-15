Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, ilçenin kırsal bölgelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik "Kapan-Şehit Jandarma Er Cihan Öden" operasyonu gerçekleştirildi.

Operasyonda, tespit edilen bir sığınakta, doçka uçaksavar silahı, 2 AK-47 kalaşnikov piyade tüfeği, 7 bin 392 mühimmat, 42 el bombası, 27 roketatar mühimmatı ve el yapımı patlayıcıda kullanılan çok sayıda malzeme bulundu.