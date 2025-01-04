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Türkiye
AA 04.01.2025 17:10

Sarp Sınır Kapısı'nda tır geçişleri rekor kırdı

Türkiye'nin Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'ndan aralıkta 37 bin 615 tır geçiş yaptı.

Sarp Sınır Kapısı'nda tır geçişleri rekor kırdı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Sarp Mülki İdare Amirliğinden alınan bilgiye göre, Türkiye'nin Kafkaslara açılan en büyük kara kapısı olan Sarp Sınır Kapısı'nda yıl sonunda artan ihracat ve transit geçişler nedeniyle tır yoğunluğu yaşandı.

Aralıkta sınır kapısından çıkış yönünde 22 bin 24, giriş yönünde ise 15 bin 591 tır olmak üzere 37 bin 615 tıra geçiş işlemi yapıldı.

Sarp Sınır Kapısı'nda tır geçişleri rekor kırdı

Aralıkta günlük ortalama çıkış yönünde 710, giriş yönünde de 503'e ulaşan tır geçiş sayısı rekor olarak kayıtlara geçti.

1988'den itibaren günlük en fazla tır geçişinin yaşandığı tarih

25 Aralık ise çıkış yönünde 876, girişte de 554 olmak üzere 1430 tır geçişi ile Sarp Sınır Kapısı'nın faaliyete alındığı 1988'den itibaren günlük en fazla tır geçişinin yaşandığı tarih oldu.

2024 tır geçişleri bir önceki yıl ile kıyaslandığında çıkış yönünde yüzde 5,5, giriş yönünde yüzde 3,4 arttı.

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