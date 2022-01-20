Haber Giriş: 20 Ocak 2022 Perşembe 12:36Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Sarp Sınır Kapısı'nda 5 bin su kaplumbağası ele geçirildi
[Fotoğraf: DHA]
Artvin'de, Sarp Sınır Kapısı’nda şüphe üzerine durdurularak aranan otomobilde, yasa dışı yollarla yurda sokulmak istenen 5 bin su kaplumbağası ele geçirildi.
Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak isteyen Gürcistan vatandaşı G.K.’nin kullandığı otomobilden şüphelenen Sarp Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, aracı risk kriterleri kapsamında x-Ray tarama cihazına yönlendirdi.
Kapsamlı incelemenin ardından arama hangarına çekilen aracın kapı döşemeleri, koltuk kısmı, bagaj ve stepne boşluğuna kutular içinde gizlenen toplam 5 bin su kaplumbağası ele geçirildi. Sürücü G.K. hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Sınır Güvenliği Artvin Deniz Kaplumabağası
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