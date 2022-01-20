Haber Giriş: 20 Ocak 2022 Perşembe 12:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Deniz ulaşımına olumsuz hava engeli
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) öğleden sonraki seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 14.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 15.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.
Ayrıca, 17.00 ve 19.30 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 17.00 ve 19.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri programdan kaldırıldı.
BUDO'nun 08.00-10.30 saatlerinde gerçekleştirilmesi planlanan 6 seferi de aynı gerekçeyle iptal edilmişti.
Etiketler: Deniz Otobüsü Hava Durumu Bursa İstanbul
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