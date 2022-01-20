Haber Giriş: 20 Ocak 2022 Perşembe 12:27Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Görüş mesafesi düşünce öndeki araca çarptı
Bitlis’te kar ve tipiden dolayı görüş mesafesinin inmesi nedeniyle sürücü, öndeki araca çarptı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Bitlis’te kar ve tipiden dolayı görüş mesafesinin sıfıra inmesiyle birçok maddi hasarlı kaza meydana geldi.
Tatvan-Güroymak karayolunda kar ve tipinden dolayı ismi ve plakası belirlenemeyen sürücünün buzlanan yolda yaptığı kaza kameraya yansıdı.
Sadece maddi hasarın meydana geldiği kazada yaralanan olmazken, birçok noktada kar ve tipi hala devam ediyor.
Yetkililer sürücülere dikkatli olmaları konusunda sık sık uyarıda bulunuyor.
Etiketler: Bitlis Kar Yağışı Trafik Kazası
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