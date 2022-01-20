Haber Giriş: 20 Ocak 2022 Perşembe 11:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da 4 bin 150 litre sahte içki ele geçirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adana'da düzenlenen operasyonda 4 bin 150 litre sahte içki ve 3 milyon 815 bin filtreli sigara kağıdı ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerindeki 5 adres ile Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda seyreden bir otobüste kaçak ürünler bulunduğunu belirledi.
Polis, adresler ve araçta 4 bin 150 litre sahte içki, 175 bini tütün doldurulmuş 3 milyon 815 bin makaron ile 470 kilogram tütün, 2 sigara dolum makinesi, 2 bin paket elektronik sigara kartuşu ve 525 paket sigara ele geçirdi.
Gözaltına alınan 5 zanlı emniyete götürüldü.
Etiketler: Sahte İçki Sahte Alkol
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