Haber Giriş: 20 Ocak 2022 Perşembe 11:32Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kardan çöken tentenin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu
Gaziantep'te, kuyumcu dükkanının tentesi, üzerindeki kar kütlesinin ağırlığıyla çöktü. Dükkan önünden geçen 2 kişi ise tente altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Kentte salı öğle saatlerinde başlayan ve gece boyu süren kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Sürücülerin araçlarıyla kaza yapması ve yolların kapanmasıyla binlerce kişinin farklı noktalarda saatlerce mahsur kaldığı kentte, birçok yapının da çatı ve tentesi çöktü.
Gaziler Caddesi'nde ise dün kuyumcu dükkanının tentesi, üzerinde biriken karın ağırlığıyla çöktü. Bu sırada yoldan geçen 2 kişi, tentenin altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Bu anlar, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.
Etiketler: Gaziantep Kar Yağışı
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