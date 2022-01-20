Kireç çözücü içmesi sonrasında Kilis Devlet Hastanesinin yoğun bakım ünitesine kaldırılan Yusuf Can, sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine ambulans uçakla Ankara'ya sevk edilerek Şehir Hastanesine getirildi.

Kilis ve Ankara'da toplam iki hafta yoğun bakımda kalan Yusuf Can, tedaviyle hayata tutunmayı başardı.

[Fotoğraf: AA]

"Bebeğin içerideki yanıkları çok azdı"

Ankara Şehir Hastanesi Çocuk Hastanesi Başhekimi ve Çocuk Cerrahisi Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Emrah Şenel, Yusuf Can'ın kireç çözücü içmesine rağmen nefes ve yemek borusu ile midesinde ciddi yanık oluşmadığının belirlendiğini ifade ederek, "Bebeğin içerideki yanıkları çok azdı. Yani dışarıdan gözükene göre çok daha iyi bir tablosu vardı" dedi.

"Yusuf Can'ı bir, iki güne kadar taburcu edeceğiz"

Şenel, uyguladıkları tedavinin ardından Yusuf Can'ı yoğun bakımdan çıkardıklarını belirterek, "Yusuf Can'ı bir, iki güne kadar taburcu edeceğiz. Ama bu şanslı bir çocuk. Çünkü bazen ağzı ağır yanan çocuğun yemek borusu yanmayabilir, bazen de ağzında hiçbir şey olmayanın bütün yemek borusu hatta nefes borusu yanabilir." diye konuştu.

"Bir yudumun bedeli, çocuğun bütün hayatını karartabilir"

Benzer olayların yaşanmaması için ebeveynlere uyarılarda bulunan Şenel, şöyle devam etti:

"Özellikle lavabo açıcılar, yağ çözücüler, çamaşır suyu, parlatıcı, deterjan gibi maddeler, evlerde tıpkı bir ilaç gibi çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklanmalı. Bu çocuk şanslıydı ama bunun gibi şanslı olmayan yüzlerce çocuğumuz var. Bir yudum lavabo açıcı, yağ çözücü, kireç çözücüyü yanlışlıkla içtiği için belki 30, 40 defa, yıllarca ameliyathanelere taşınıyor çocuklar. Bazıları yemek borularını tamamen kaybediyor, bazılarının yemek borularında kanserler gelişebiliyor. Bir yudumun bedeli, çocuğun bütün hayatını karartabilir."

"Doktorlar çocuğumu bana kavuşturdu"

Anne Emine Can da oğlunun bir hafta Kilis, bir hafta da Ankara'da yoğun bakımda kaldığını belirterek, "Şu an oğlumun durumu çok şükür iyi. Doktorlar ellerinden geleni yaptılar, çocuğumu bana kavuşturdular. Hepsinden Allah razı olsun" dedi.

Anne Can, küçük Yusuf'un olay yaşanmadan önceki gibi hareket etmeye başladığını ve şu an gözetim amacıyla serviste tutulduğunu dile getirdi.