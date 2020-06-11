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Şarkıcı Lara Keskin ve yeğeni trafik kazasında yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Alanya ilçesinde, otomobilin kaldırımda yürüdüğü sırada çarptığı şarkıcı Lara Keskin ve yeğeni yaralandı.
Güllerpınarı Mahallesi Şevket Tokuş Caddesi'nde, şehir merkezi yönüne giden otomobil, iddiaya göre kırmızı ışıkta durmadı.
Bu sırada kavşaktan dönen hafif ticari araca çarpan otomobil, önce kaldırıma çıkarak 2 yayaya çarptı, sonra bir restorana girdi.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi.
Lara Keskin ve yeğeni yaralandı
Otomobilin çarptığı kişilerin şarkıcı Lara Keskin ile yeğeni olduğu öğrenildi.
112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: trafik Kazası Şarkıcı Lara Keskin 2 yaralıSon Güncelleme: 11 Haziran 2020 Perşembe 19:34
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