Alınan bilgiye göre, köyde yaşayan iki kişinin COVID-19 testinin pozitif çıkması üzerine bu kişilerin aileleri ve temasta oldukları belirlenen 14 hanenin, dün İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca karantina altına alınmasına kararı verildi.

Kararın ardından 60 kişinin yaşadığı 14 haneye giriş ve çıkışlar yasaklanarak bölgeye uyarı yazısı asıldı.

Sağlık taramasında pozitif vaka sayısındaki artış nedeniyle köydeki 7 hane daha karantina altına alındı.

Toplam 21 hane karantinaya alındı

Köy muhtarı Ercan Yıldırım, köyde yaşayan bir kişinin yüksek ateş şikayetiyle başvurduğu Ereğli Devlet Hastanesinde COVID-19 test sonucunun pozitif çıkmasıyla başlayan süreçte köyde 21 hanede 100 kişinin karantinaya alındığını söyledi.

"Pozitif vaka sayılarında artış yaşandı"

Yıldırım, dün 14 hanede 60 kişiye uygulanan karantinanın bugün 21 haneye çıktığını aktararak "Pozitif vaka sayılarında artış yaşandı. Bugün İl Sağlık Müdürlüğünden ekipler geldi, taramalarını yaptı. Devlet vatandaşın yanında. Kaymakamımız konuyu yakından takip ediyor. Sağlık ekiplerimiz de jandarma da burada. Bu bölgelere giriş ve çıkışlar kapatıldı. Karantina sürecinde vatandaşlarımızın taleplerini karşılayacağız" dedi.