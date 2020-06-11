Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından caretta carettaların en önemli yaşam alanı olan İztuzu Plajı'nın görüntülerini ve deniz temizliğinin ardından çıkan çöplerin yer aldığı videoya yer verdi.

Deniz temizliği yaptığımız Dalyan İztuzu'ndaki tablo hepimizin içini acıttı. Deniz çöplerinin çevreye, doğaya, deniz ekosistemine telafisi olmayan zararlar verdiğini unutmayalım.



Denizlerimizi, kıyılarımızı KİRLETMEYELİM, KORUYALIM. #SıfırAtıkMavi pic.twitter.com/IyeASowP6y — Murat KURUM (@murat_kurum) June 11, 2020

"#SıfırAtıkMavi" etiketiyle paylaşımda bulunan Kurum, şunları kaydetti:

"Deniz temizliği yaptığımız Dalyan İztuzu'ndaki tablo hepimizin içini acıttı. Deniz çöplerinin çevreye, doğaya, deniz ekosistemine telafisi olmayan zararlar verdiğini unutmayalım. Denizlerimizi, kıyılarımızı kirletmeyelim, koruyalım."