Sarıyer’de metruk binanın balkonu çöktü

Merkez Mahallesi Ortaçeşme Caddesi'de bulunan 3 katlı metruk binanın ikinci katındaki balkon henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.
Balkondan kopan parçalar bina önünde park halinde bulunan 2 otomobilin üzerine düştü.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve zabıta ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemede, olayda yaralanan olmadığı belirlendi.
Hasar oluşan 2 aracın çekilmesinin ardından ekipler, binanın çevresine bariyer çekerek güvenlik önlemi aldı.
Öte yandan, binada yaşayan kimse olmadığı öğrenildi.