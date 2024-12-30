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Türkiye
AA 30.12.2024 20:13

Sapanca Gölü'ndeki su seviyesi yükseldi

Sakarya'da etkili olan yağışların ardından Sapanca Gölü'ndeki su seviyesi 30,02 metreye ulaştı.

Sapanca Gölü'ndeki su seviyesi yükseldi
[Fotograf: AA]

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, SASKİ tarafından 27 Aralık Cuma günü yapılan ölçümlerde 29,94 metreye ölçülen göldeki su seviyesinin, yağışların ardından 8 santimetre yükselerek 30,02 metre seviyesine ulaştığı kaydedildi.

Kentte 3 gün etkili olan yağmur ve yüksek kesimlerdeki kar yağışının Sapanca Gölü’ne 1 aylık içme suyu katkısı sağladığı belirtilen açıklamada, "8 santimlik yükseliş Sapanca Gölü'ne 4 milyon metreküp su getirdi. Şehrin ortalama bir aylık su kullanımına denk gelen artışla Sapanca Gölü kritik seviyeyi atlattı. Bu güzel gelişme bizleri rehavete kaptırmasın. Şehrimizin en önemli kaynağına sahip çıkmak için suda tasarrufu elden bırakmayalım." ifadeleri kullanıldı.

Sapanca Gölü'ndeki su seviyesi yükseldi

Açıklamada, kış aylarında beklenen kar yağışlarının da gelmesiyle göldeki suyun yeniden maksimum seviyelere ulaşmasının beklendiği bildirildi.

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