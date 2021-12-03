Kars Valiliği Gazi Toplantı Salonunda, Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün başkanlığında her yıl ocak ayının ilk haftasında "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" temasıyla düzenlenen anma programının koordinasyon toplantısı yapıldı.

Anma programında görev alan kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili STK ve özel sektör kuruluşların yöneticilerinin katıldığı toplantıda, kurumların yapacağı çalışmalar istişare edildi.

Toplantıda, Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı'nın 7-9 Ocak tarihleri arasında Sarıkamış'ta yapılmasına karar verildi.