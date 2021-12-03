Haber Giriş: 3 Aralık 2021 Cuma 01:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
"Sarıkamış şehitleri" harekatın 107. yılında anılacak
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Osmanlı ordusunun, Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı ve çoğunluğu donarak 90 bin askerin şehit olduğu Sarıkamış Harekatı'nın 107. yılı etkinlikleri 7-9 Ocak tarihleri arasında yapılacak.
Kars Valiliği Gazi Toplantı Salonunda, Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün başkanlığında her yıl ocak ayının ilk haftasında "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" temasıyla düzenlenen anma programının koordinasyon toplantısı yapıldı.
Anma programında görev alan kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili STK ve özel sektör kuruluşların yöneticilerinin katıldığı toplantıda, kurumların yapacağı çalışmalar istişare edildi.
Toplantıda, Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı'nın 7-9 Ocak tarihleri arasında Sarıkamış'ta yapılmasına karar verildi.
Etiketler: Sarıkamış
Son Haberler
- 02:40
- 02:13
- 02:08
- 01:40
- 01:42
Sıradaki Haber
Manisa'da kamyonet şarampole devrildi: 3 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz