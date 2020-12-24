Haber Giriş: 24 Aralık 2020 Perşembe 17:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sarıkamış Harekatı'na katılan askerlerin tarihi fotoğrafları
[Fotoğraf: MSB]
Milli Savunma Bakanlığı, 1915'te Sarıkamış Harekatı'na katılan Türk askerlerinin tarihi fotoğraflarını yayımladı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Sarıkamış Harekatı’na katılan askerlerin karla kaplı dağlarda kayak takımlarıyla görüldüğü 4 fotoğraf yer aldı.
Sarıkamış Harekatı'nın 106'ncı yılı dolayısıyla yapılan paylaşımda, "Harekat sırasında şehit düşen kahraman ecdadımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz, mekanları cennet olsun." ifadelerine yer verildi.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı
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