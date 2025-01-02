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Türkiye
AA 02.01.2025 11:41

Sarıkamış, ecdadın izinde yürüyecek katılımcıları bekliyor

Birinci Dünya Savaşı'nda Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlatılan Sarıkamış Harekatı'nda şehit olan ecdadın 4-5 Ocak'ta anılacağı etkinlikler için Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki hazırlıklar tamamlandı.

Sarıkamış, ecdadın izinde yürüyecek katılımcıları bekliyor

Allahuekber ve Soğanlı Dağları başta olmak üzere yöredeki çatışmalar ve dondurucu soğuklar nedeniyle şehit olan askerler, Birinci Dünya Savaşı'nda Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlatılan Sarıkamış Harekatı'nın 110'uncu yılında anılacak.

22 Aralık 1914'te başlayıp 15 Ocak 1915'te sona eren ve son 140 yılın en acı olayları arasındaki Sarıkamış Harekatı'nın 110'uncu yılında Kars'ın Sarıkamış ilçesi ve harekatın başladığı Erzurum başta olmak üzere yurdun birçok şehrinde anma etkinlikleri organize edilecek.

Binlerce kişinin katılımıyla 4-5 Ocak'ta Sarıkamış ilçesinde düzenlenecek etkinlikler için belediye ekipleri yollarda temizlik ve düzenleme çalışması yaptı, meşaleli yürüyüşün yapılacağı Cumhuriyet Caddesi boydan boya aydınlatma direkleriyle ışıklandırıldı.

Sarıkamış, ecdadın izinde yürüyecek katılımcıları bekliyor

Büyük yürüyüş 5 Ocak'ta yapılacak

İlçede bu yıl "Bu toprakta izin var" mottosuyla düzenlenecek etkinlikler, 4 Ocak'ta şehit ve gazi aileleri onuruna yemek verilmesi, kardan heykellerin açılması, meşaleli kayak gösterisi, mevlit okunması ve meşaleli yürüyüşüyle başlayacak.

5 Ocak'ta ise binlerce kişinin katılacağı büyük yürüyüşün ardından ay yıldızlı tören alanında protokol konuşmaları yapılacak ve SOLOTÜRK ile Çelik Kanatlar gösteri sunacak.

Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç, Sarıkamış şehitlerini anmak için her yıl ocak ayının ilk haftasında etkinlikler düzenlediklerini hatırlattı.

Sarıkamış, ecdadın izinde yürüyecek katılımcıları bekliyor

Mehmetçiğin vatan ve mukaddesat uğruna Allahuekber Dağları'nda şehadete yürüdüğünü ifade eden Kılıç, "Sarıkamış, 8 metrekarede 1 şehidin düştüğü yerdir. Dışarıdan gelen misafirlerin ilçeye girdiği zaman şehitlere, maneviyata yakışır bir yer görmeleri açısından elimizden gelen çalışmaları yapıyoruz. Bu yıl da anma etkinliklerinin 110. yıl dönümünde, kapsamlı bir şekilde milli ruh ve mücadeleyle şehitlerimizi anacağız." diye konuştu.

Kılıç, Sarıkamış şehitlerini en iyi şekilde anmak için tüm hazırlıkların tamamlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Valilik, Sarıkamış Kaymakamlığı ve Sarıkamış Belediyesi ile diğer kurum ve kuruluşlarla çalışmalarımızı yaptık. Meşaleli yürüyüşün yapıldığı Cumhuriyet Mahallesi güzergahını en güzel şekilde aydınlattık. Ay-yıldızlı tören alanımız, yürüyüş güzergahlarımızda bu bağlamda koordine çalışmasını yaptık. 1914 milli ruhuyla ecdadın nasıl şehit olduğunu, o maneviyatı hissettirmek amacıyla herkesi 4-5 Ocak'ta Sarıkamış'a bekliyoruz."

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