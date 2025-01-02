Duman 5.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 02.01.2025 10:48

'Sahte oğula' inandı, 1,2 milyon lira dolandırıldı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, dolandırıcıların tuzağına düşen Sevim Y., evinde bulunan 1 milyon 200 bin lira değerindeki altın ve parayı teslim etti. Olayla ilgili yapılan soruşturmada, şüpheliler İstanbul’da yakalanarak Bursa’ya getirildi.

'Sahte oğula' inandı, 1,2 milyon lira dolandırıldı

Osmangazi ilçesi Muradiye Mahallesi Çekirge Caddesi'ndeki evde yalnız yaşayan Sevim Y, 28 Aralık'ta, kendisini tanımadığı numaradan arayarak, "Anne ben oğlun Suat'ım. Şarjım bittiği için seni arkadaşımın telefonundan arıyorum. Zor durumdayım. Sana bir kişiyi gönderiyorum. Evimizdeki tüm altın, döviz ve paraları ona ver" diyen kişiye inandı.

Sevim Y, telefonu kapattıktan sonra adresine gelen Uğur E'ye, evinde bulunan 1 milyon 200 bin lira tutarındaki 21 ince bilezik, 17 Cumhuriyet altını, 2 bin dolar ve 30 bin TL'yi teslim etti.

Bir süre sonra oğlunu cep telefonundan arayan Sevim Y, dolandırıldığını anladı.

Olaydan 2 gün sonra yakalandılar

Sevim Y.’nin şikayeti üzerine soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, evin çevresindeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Görüntülerden kimlikleri tespit edilen Uğur E. ile Hasan P, olaydan 2 gün sonra, İstanbul'da yakalandı.

Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda da 21 bilezik, 7 Ata altını, 43 bin lira ele geçirildi. Gözaltına alınan Uğur E. ve Hasan P., sorgulanmak üzere Bursa’ya getirildi.

ETİKETLER
Bursa Dolandırıcılık
Sıradaki Haber
Diyarbakır'da öğrenci servisi devrildi: Çok sayıda yaralı var
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:14
OSB'lerde istihdam 2 milyon 700 bine ulaştı
12:00
Son bir haftada 49 terörist etkisiz hale getirildi
11:58
MSB kaynakları: TSK, Suriye halkının yanında durmaya devam edecektir
11:45
Sarıkamış, ecdadın izinde yürüyecek katılımcıları bekliyor
12:17
Yıllara meydan okuyan tarihi yapılar eğitime açılıyor
11:27
Denizlerde bir yılda 55 bin düzensiz göçmen yakalandı
Krasnoyarsk'ta "Kuzey Işıkları" gözlemlendi
Krasnoyarsk'ta "Kuzey Işıkları" gözlemlendi
FOTO FOKUS
Emevi Camii imamı: Erdoğan’ın yardım elini hepimiz gördük
Emevi Camii imamı: Erdoğan’ın yardım elini hepimiz gördük
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ