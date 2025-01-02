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Türkiye
DHA 02.01.2025 10:06

Artvin'de son 5 yılda 500'ü aşkın afet yaşandı

Heyelan ve kaya düşme vakalarının sıklıkla yaşandığı Artvin'de, son 5 yılda sel, taşkın, çığ düşmesi, toprak kayması gibi 500'ü aşkın doğal afet meydana geldi.

Artvin'de son 5 yılda 500'ü aşkın afet yaşandı

Doğu Karadeniz'de küresel iklim değişikliğinin etkileri ile görülen ani, lokal ve şiddetli yağışlar özellikle kara yollarının geçtiği sarp yamaçlarda heyelan ve kaya düşmelerine neden oluyor.

Önlemler artırılıyor

Heyelanla yamaçtan kopan toprak, taş ve irili ufaklı kaya parçaların kara yoluna akması, ulaşımı olumsuz etkiliyor. Kaya düşmelerine karşı endüstriyel dağcılar, yamaçta askıda olan riski kayaları temizlerken, çelik örgü serilen bölgelerde de önlemler arttırılıyor.

Artvin'de son 5 yılda 500'ü aşkın afet yaşandı

Kaya düşme vakaları arttı

Yağışların yoğunlaşmasıyla son günlerde özellikle heyelan ve kaya düşme vakalarının sıkça yaşandığı Artvin'de son 5 yılda sel, taşkın, çığ düşmesi, toprak kayması gibi 500'ü aşkın doğal afet meydana geldi. Kentte, heyelan kaynaklı kaya düşme vakalarının da geçen yıllara oranla arttığı öğrenildi.

Artvin'de son 5 yılda 500'ü aşkın afet yaşandı

"Artvin, afetselliği gerçekten yüksek bir il"

Artvin Valisi Turan Ergün, koordinasyon içinde çalışan ekiplerin tedbirlerini sürdüğünü belirterek, "Artvin'de sürekli afet yaşanıyor. Artvin, afetselliği gerçekten yüksek bir il. Artvin'in hem coğrafyası hem iklimi buna müsait; dolayısıyla bu afetleri sıkça yaşıyoruz. Son 5 yıl içinde 500 fazla sel, çığ düşmesi, toprak kayması ve benzeri şekilde doğal afetler yaşamışız. AFAD Müdürlüğümüz koordinesinde DSİ, Karayolları, İl Özel İdaresi, tehlikeli yerlere sürekli oluşturulan bütçeler çerçevesinde riskli alanlara çelik ağ geriyorlar" dedi.

Artvin'de son 5 yılda 500'ü aşkın afet yaşandı

"Devlet hiçbir zaman afetlerde vatandaşı kaderine terk etmez, etmedi"

Afetlerde köy altyapı hasarlarıyla ilgili de çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü kaydeden Ergün, "İl Özel İdaresi, son 2 senede bu altyapı hasarlarıyla ilgili AFAD İl Başkanlığımız tarafından yaklaşık 118 milyon lira ilave bir ödenek aldı. Bu ödeneği kullandık, kullanmaya devam ediyoruz. Devlet tabii tedbirini alıyor. Devlet hiçbir zaman afetlerde vatandaşı kaderine terk etmez, etmedi. Bunu 6 Şubat'ta depremlerinde gördük. Onun üstesinden gelen bu devlet, böyle küçük heyelanlar, kaya düşmesi bunların her zaman tedbirini alıyor. Bu tedbirleri almaya da devam ediyor" diye konuştu.

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