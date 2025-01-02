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Türkiye
AA 02.01.2025 02:52

Define ararken kazdığı kayanın altında sıkıştı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde define arayan kişi kazdığı kayanın altında kaldı. Çok sayıda ekibin katıldığı operasyonda, yaralı sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Define ararken kazdığı kayanın altında sıkıştı
[Fotograf: İHA]

Karaabdülbaki Mahallesi'ndeki ormanlık alanda arkadaşıyla define arayan C.D. kazdığı kayanın altında sıkıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından sıkıştığı kayanın altından çıkartılan C.D, bulunduğu yerden yaklaşık 500 metre taşınarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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