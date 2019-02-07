Balıkçı tezgahlarında kilosu 10 ile 15 lira arasında satılan sardalya, vatandaşlardan ilgi görürken, kilosu 25 liradan satılan hamsi, sardalyanın gölgesinde kaldı.

Edirne Balık Pazarı balıkçılarından Feridun Bistren, Gelibolu'da balıkçı teknelerinin limanlara bol sardalya ile döndüğünü ve fiyatının yarı yarıya düştüğünü söyledi.

Sardalya, hamsinin tahtına geçti

Sardalya fiyatının uygunluğu nedeniyle yoğun satışları olduğunu ifade eden Bistren, "Sardalyanın en güzel dönemine girdik. Fiyatlar makul seviyede. Hamsi de azalıp fiyatı artınca sardalya, tezgahta en çok ilgi gören balık oldu. Vatandaşlar talep gösteriyor. Balık çok iyi bir omega kaynağı. Hem ucuz hem de sağlıklı bir besin. Herkesi ucuz ve bol balık yemek için pazarımıza davet ediyoruz" diye konuştu.

Balıkçı Hamza Köksoy da sardalya fiyatının daha da düşebileceğini belirterek, "Satışlarımız çok iyi. Sardalya, hamsinin tahtına geçti. Artık hamsi fiyatları ucuzlamaz. Bundan sonra sardalyanın dönemi başladı" dedi.

Kaynak: AA