Haber Giriş: 1 Kasım 2021 Pazartesi 16:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şarampole yuvarlanan traktörün sürücüsü öldü
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Önder Gürel idaresindeki traktör, Demirtaş Mahallesi Büyükdamlar mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.
İhbar üzerine belirtilen adrese 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, sürücü Gürel'in kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Etiketler: Trafik Kazası
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