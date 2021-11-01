Velibaba Mahallesi Gözdağı Caddesi üzerinde otomobiliyle seyreden Umut Özaki ile başka bir otomobilin sürücüsü E.E arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Silahla başından vurdu

Tartışmanın büyümesi üzerine aracından silah alan E.E., Özaki'yi başından vurdu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Saldırgan E.E. ise arabasına binerek kaçtı.

Yaralı adam hastaneye kaldırıldı

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Özaki, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi uygulanan Özaki'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Saldırgan yakalandı

Polis ekipleri, şüpheli E.E.'yi ikamet adresinde olayda kullanmış olduğu ruhsatsız tabanca ve 7 adet fişek ile birlikte yakaladı.

Suç makinesi çıktı

Şüpheli E.E.'nin, "Görevi Yaptırmamak İçin Direnme", "Tehdit", "Açıktan Hırsızlık", "Kasten Yaralama" ve "Motosiklet Hırsızlığı" gibi suçlardan kaydı olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan E.E. "Silahla Kasten Yaralama" suçundan adliyeye sevk edildi.