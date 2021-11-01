Haber Giriş: 1 Kasım 2021 Pazartesi 15:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eski hakim ve savcılar Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı
Edirne'de, daha önce meslekten ihraç edilen eski savcı ve 3 hakim, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.
Alınan bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren polis ekipleri, İpsala ilçesi Kumdere kavşağında bir otomobili durdurdu.
Kimlik sorgulamalarında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibatlı oldukları gerekçesiyle daha önce meslekten ihraç edilen eski hakimler M.K, T.D. ve Y.Ö. ile savcı A.P. yakalandı.
Organizatörlük yaptıkları iddia edilen Ş.T, İ.M. ve A.E. gözaltına alındı.
Etiketler: FETÖ
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