Direksiyon başında zamanla yarışıyor, hastaların hayatını kurtarıyor

Isparta'da yaşayan Tuğba Bolat, stresli ve yorucu bir iş olan ambulans şoförlüğünü başarıyla yapıyor.

Tuğba Bolat, 10 yıldır sürdürdüğü acil tıp teknisyenliğinden ambulans şoförlüğüne geçti. Bolat, bugüne kadar birçok hastaya ilk müdahaleyi yaparak yeniden hayata tutunmasını sağladı.

"Hayalimi gerçekleştiriyorum"

Bolat hayali olan ambulans şoförlüğüne geçişini şu sözlerle anlattı:

"İl sağlık müdürlerimizin ve şube müdürlerimizin desteğiyle ileri sürüş teknikleri eğitimine katıldım. Ambulans sürüş eğitiminde başarılı oldum. Ambulans şoförü olmak benim hayalimdi ve şimdi o hayalimi gerçekleştiriyorum. Aslında ekip arkadaşlarım için oldukça iyi. Onlarla birlikte olaya müdahalede yardımcı oluyorum. Gittiğimiz toplu vakalarda, toplu kazalarda ben de onlarla birlikte triyaj yapıyorum."

[Fotoğraf: İHA]

Eşi de ambulans şoförü

Genç kadının eşi de onun gibi ambulans şoförü..

Tuğba Bolat'ın eşi Cemal Bolat da, "Bu aslında güzel bir duygu, ortak paydalarımız daha fazla oluyor, paylaşımlarımız daha fazla oluyor. Yani ben kendi adıma da onun adına da çok mutluyum, severek yapıyoruz" dedi.

28 yaşındaki ambulans şoförü kadın, çevresinden de olumlu tepkiler alıyor.

Haber: Fatih Kaplan