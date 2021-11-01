Kentte dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağış yer yer şiddetini artırdı.

Muratpaşa, Konyaaltı ve Kepez ilçelerindeki bazı alt geçit ile sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yoğun yağış alan kentte bazı ana arterlerde biriken su, sürücülere de zor anlar yaşattı.

[Fotoğraf: AA]

Konyaaltı Sahilinde metrelerce yüksekliği bulan dalgalar sahildeki işletmelere zor anlar yaşattı. İşletmeler yağış ve dalgadan zarar gören şezlong ve şemsiyeleri kurtarmaya çalıştı.

Lara bölgesinde ise kırılan bir ağaç otomobilin üzerine devrildi.

[Fotoğraf: İHA]

Kuvvetli yağışlar bugün de sürecek

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 24 saat boyunca kent merkezine metrekareye 50, Elmalı'ya 78, Kaş ilçesine ise 48 kilogram yağış düştüğü aktarıldı.

Bölgede kuvvetli yağışların bugün de devam edeceği belirtilirken, yağışlar yarın Antalya'nın doğu ilçelerinde de etkili olacak.

[Fotoğraf: AA]

Açıklamada, kuvvetli yağış nedeniyle ulaşımda aksama, su baskını, şiddetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı ilgililer ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği vurgulandı.