Haber Giriş: 1 Kasım 2021 Pazartesi 15:52Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Mantar toplamaya gitti 19 saat sonra bulundu
[Fotoğraf: DHA]
Bolu'nun Mengen ilçesinde dün mantar toplamak için gittiği ormanda kaybolan 80 yaşındaki Sultan Altınyurt, 19 saat sonra bulundu.
Bolu'da, Rüknettin köyü Kargalar Mahallesi'nde oturan Sultan Altınyurt, dün saat 15.00 sıralarında mantar toplamak için ormana gitti.
Eve dönmeyen Altınyurt’un yakınları gece saatlerinde durumu jandarmaya bildirdi.
Bölgeye sevk edilen AFAD ve jandarma ekipleri, arama kurtarma köpeği ‘Eyvan’ ile arama çalışması başlattı.
Ekipler, saat 10.00 sıralarında köye yaklaşık 2,5 kilometre uzaklıktaki Yanıkdeğirmeni mevkiinde dere yatağında bulundu.
Ekipler üşüyen kadını montlarıyla ısıtmaya çalıştı.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Altınyurt'un durumunun iyi olduğu belirtildi.
Etiketler: Bolu
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