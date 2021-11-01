Haber Giriş: 1 Kasım 2021 Pazartesi 15:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Fotokapana yakalanan teröristleri SİHA vurdu
Siirt kırsalında hareket eden 4 PKK'lı terörist fotokapana yakalandı. Yerleri tespit edilen teröristlerin, silahlı insansız hava araçları (SİHA) ile etkisiz hale getirildiği öğrenildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelesi kararlılıkla sürüyor.
Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyon düzenlendi. Jandarma ekiplerince 22 Ekim'de gerçekleştirilen operasyonda, 4 PKK'lı terörist SİHA ile etkisiz hale getirildi.
Etkisiz hale getirilen teröristlerin, yaban hayatının izlenmesi amacıyla bölgeye yerleştirilen fotokapanla tespit edildikten sonra SİHA ile vurulduğu ortaya çıktı.
Jandarma ekiplerinin bölgedeki operasyonları sürüyor.
Etiketler: PKK/YPG SİHA Terör Örgütü Terörle Mücadele
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