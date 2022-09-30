Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma 10:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
'Sarallar' suç örgütüne operasyon: Soner Rençber yakalandı
İstanbul Büyükçekmece’de "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütüyle ilişkili kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Bir eve yapılan baskında suç örgütüyle bağlantılı Soner Rençber yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Sarallar suç örgütüyle bağlantılı, birçok silahlı eylemi gerçekleştiren ve azmettirdiği tespit edilen Soner Rençber’in adresini belirledi.
Büyükçekmece'de farklı kişiler adına kiralanmış hücre tipi eve baskın yapıldı. Soner Rençber gözaltına alındı.
Evde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, şarjör ve mermiler ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
Etiketler: İstanbul Suç Örgütü
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