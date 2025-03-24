Çok Bulutlu 13.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 24.03.2025 18:32

Saraçhane'de polisi tehdit eden şüpheli Kocaeli'de yakalandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto etmek amacıyla İstanbul Saraçhane'de düzenlenen izinsiz gösterilerde polisi tehdit eden üniversite öğrencisi Kocaeli'de gözaltına alındı.

Saraçhane'de polisi tehdit eden şüpheli Kocaeli'de yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İstanbul Saraçhane'deki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü personeline hitaben bağırarak "Seni emekli olduğunda bulacağım, ilk emekli maaşını almadan önce bulacağım." ifadelerini kullanan ve çektiği görüntüyü X sosyal medya hesabından paylaşan kişinin yakalanması için çalışma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, üniversite öğrencisi A.K'nin İstihbarat Daire Başkanlığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu Darıca ilçesinde "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan gözaltına alındığı, adli işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.

ETİKETLER
Kocaeli İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Sıradaki Haber
İBB'ye yönelik terör soruşturmasında 3 şüpheliye yakalama kararı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:25
İstanbul'da gıda denetimleri sıklaştırıldı
18:45
ABD'de yaklaşık 1,3 milyon Ford kamyonet için inceleme başlatıldı
18:43
Mısır, Gazzelilerin yerinden edilmesini kabul ettiği iddialarını bir kez daha yalanladı
18:42
Rusya: Ukrayna, Belgorod'daki doğal gaz dağıtım istasyonuna saldırı düzenledi
18:40
Çin ve Tayland, ortak deniz tatbikatı yapacak
18:36
Borsa günü yükselişle tamamladı
İngiltere’de koronavirüsten hayatını kaybedenler anıldı
İngiltere’de koronavirüsten hayatını kaybedenler anıldı
FOTO FOKUS
Asrı Saadetin İzinde: Hz. Sa‘d b. Muâz
Asrı Saadetin İzinde: Hz. Sa‘d b. Muâz
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ