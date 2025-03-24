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Türkiye
AA 24.03.2025 16:29

Samsun'da kamyonet ile tır çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Samsun'un Kavak ilçesinde kamyonet ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Samsun'da kamyonet ile tır çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, Samsun-Ankara kara yolunda Samsun istikametinde seyreden Hasan A. idaresindeki kamyonetin lastiği patlayınca kontrolden çıkarak aynı yönde seyreden Şerif T. idaresindeki çekici ve buna bağlı römorka çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle sürgülü kapısı açılan kamyonetteki yolcu Veysel Kuru (29) yola savruldu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Kuru'nun kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan kamyonetteki yolculardan Adem U. ise sağlık ekiplerince Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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