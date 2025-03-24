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Türkiye
AA 24.03.2025 15:41

Munzur Gözeleri'nde suya girmek ve piknik yapmak yasaklandı

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde bulunan Munzur Gözeleri'nde piknik yapma, suya girme ve kamp kurma gibi etkinlikler yasaklandı.

Munzur Gözeleri'nde suya girmek ve piknik yapmak yasaklandı

Valilikten yapılan açıklamada, Munzur Gözeleri'nde vatandaşlara daha iyi bir hizmet verilmesi amacıyla çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9. maddesinin (Ç) bendi gereğince 29 Mart-15 Eylül 2025 tarihleri arasında geçerli olmak üzere Munzur Gözeleri için bazı kararlar alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ziyaret köyündeki Munzur Gözeleri'nde köy içerisindeki köprüden batı istikametine doğru su kaynağının çıktığı ilk bölgeye kadar, su kenarında ve çevresinde ateşli ve ateşsiz piknik yapmak, dışarıdan malzeme getirerek (masa, sandalye vb.) konaklama yapmak yasaktır. Gözeler içerisinde vatandaşların suya girmesi, kamp kurması ve karavanla konaklaması yasaktır. Gözeler içerisinde vatandaşların ağaç ve bitki toplaması ve bölgeye çöp bırakması yasaktır. Gözeler içerisine engelli ve yaşlı vatandaşların araçları hariç araç alınması yasaktır."

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