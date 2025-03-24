Çok Bulutlu 15.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 24.03.2025 15:08

Miras kavgasında ağabeyi tarafından öldürüldü

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde çiftçi Yunus Yıkık, miras yüzünden tartıştığı ağabeyi tarafından bıçak ve tabancayla öldürüldü.

Miras kavgasında ağabeyi tarafından öldürüldü

Olay, dün sabah ilçenin Asmalı Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında miras yüzünden anlaşmazlık bulunan çiftçi Yunus Yıkık, ağabeyi A.Y. ve yengesi S.Y. ile tarlada buluştu. Taraflar arasında çıkan tartışma büyüyüp kavgaya dönüştü. A.Y, kavgada kardeşini bıçakladıktan sonra tabancayla ateş etti.

Yunus Yıkık, vücuduna isabet eden kurşun nedeniyle yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Yıkık'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yunus Yıkık'ın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Jandarma, A.Y. ile yanındaki eşi S.Y'yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ETİKETLER
Adana Cinayet
Sıradaki Haber
Ruhsatsız işletilen maden ocakları imha edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:29
Filistin için tüm camilerde dua edilecek
15:18
İsrail'in Gazze'de Filistinlilerin çadırına düzenlediği saldırıda 5 kişi öldü
15:16
Soykırımcı İsrail'in Nasır Hastanesi saldırısı için "uluslararası soruşturma" çağrısı
15:19
CHP'nin olağanüstü kurultay kararının iptali için başvuru yapıldı
15:24
Kabine toplandı: İşte gündem başlıkları...
15:10
Çin Başbakanı Li, ekonominin dış şoklara hazırlıklı olduğu mesajını verdi
"Külliye'de Ramazan" etkinliklerinde yerli uçak ve insansız hava araçları maketleri sergilendi
"Külliye'de Ramazan" etkinliklerinde yerli uçak ve insansız hava araçları maketleri sergilendi
FOTO FOKUS
Asrı Saadetin İzinde: Hz. Sa‘d b. Muâz
Asrı Saadetin İzinde: Hz. Sa‘d b. Muâz
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ