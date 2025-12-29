Çok Bulutlu 0.2ºC Ankara
AA 29.12.2025 14:17

Şanlurfa'da otomobil su kanalına düştü: 3 kişi öldü

Şanlıurfa'da otomobil sulama kanalına düştü. 1 kişi kendi imkanlarıyla kurtulurken, suda kaybolan 4 kişiden 3'ünün cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp sürücüyü arama çalışmaları devam ediyor.

Şanlurfa'da otomobil su kanalına düştü: 3 kişi öldü
[Fotograf: DHA]

Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde, sulama kanalına uçan otomobildeki baba ve 3 çocuğun kurtarılmasına ilişkin Valilik tarafından açıklama yapıldı.

Açıklamada, 2 kişinin kendi imkanları ile çıktığı 4 kişinin ise arama çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.

Şanlıurfa Valisi Şıldak, gazetecilere açıklama yaptı.

Şanlurfa'da otomobil su kanalına düştü: 3 kişi öldü

Şıldak, "Maalesef araçtaki 5 kişiden sadece bir kişi kendi imkanlarıyla çıktı. İlk andan itibaren tüm imkanlarımızla hızlı müdahale ettik. Az önce aracı sudan çıkardık. 3 vatandaşımızın cansız bedenlerine ulaştık. Üzüntümüz büyük. Milletimize başsağlığı diliyorum. Aracın sürücüsünü arama çalışmaları devam ediyor" dedi.

AFAD, Emniyet, Jandarma, Büyükşehir Belediyesi ve sağlık birimlerinin katılımıyla kayıp kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

