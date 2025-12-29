Çok Bulutlu 0.2ºC Ankara
AA 29.12.2025 13:44

Adıyaman'da Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekimleri başladı

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 81 ilde inşa edilecek 500 bin konut için hak sahiplerini belirleyecek kura çekimleri Adıyaman'da başladı.

Adıyaman'da Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekimleri başladı
[Fotoüraf: AA Arşiv]

Yeni Mahalle Kapalı Spor Salonu'nda noter huzurunda düzenlenen "Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası" ile asil ve yedek listeler tespit edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, burada yaptığı açıklamada, kura çekimlerini deprem önceliği nedeniyle ilk olarak Adıyaman'da başlattıklarını söyledi.

Barınmanın önemine değinen Bulut, "TOKİ Başkanlığımız eliyle bugüne kadar sosyal donatılarıyla birlikte toplam 1 milyon 750 bin sosyal konut ve donatı ürettik. 5 milyondan fazla dar gelirli vatandaşımızı yeni yuvalarına kavuşturduk." dedi.

Adıyaman'da Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekimleri başladı

TOKİ marifetiyle ciddi sayıda konut üretimi yapıldığını ifade eden Bulut, şunları kaydetti:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'un öncülüğünde 455 bin konutu rekor bir hızla inşa ettik. Bu bir rekordur. Çünkü dünyada eşi benzeri görülmemiş bir yöntem ve kararlılıkla günde 550 konut ürettik. Türkiye'nin en büyük ikinci şantiye alanını Adıyaman'da kurduk. İndere'de 5 milyon metrekarelik devasa alanda 16 bin konutumuzu tamamlayarak yaklaşık 100 bin vatandaşımızı güvenle yaşayacakları dayanıklı yuvalarına kavuşturduk."

2 milyon vatandaşa yuva olacak

TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur da Türkiye genelinde 1 milyon 750 bin konut ürettiklerini dile getirdi.

Yüzyılın Konut Projesi'nin yaklaşık 2 milyon vatandaşa yuva olacağını hatırlatan Sungur, "Bu proje, devletimizin ortaya koyduğu tarihin en kapsamlı sosyal konut projesi olup yaklaşık 2 milyon vatandaşımıza yuva sağlayacaktır." dedi.

Adıyaman'da Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekimleri başladı

Ev sahibi olmayan vatandaş bırakmayacaklarını vurgulayan Sungur, şöyle konuştu:

"Kuradan ismi çıkan ya da çıkmayan vatandaşlarımız üzülmesin. Ev sahibi olmayan tek bir vatandaşımız kalmayana kadar TOKİ projeleri kararlılıkla devam edecektir. Toplu Konut İdaresi olarak milletimize güvenli ve konforlu yapılar sunma, insanımızı daha güzel şehirlerde yaşatma gayretimiz aynı azim ve kararlılıkla sürecektir."

Programa Vali Osman Varol, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, AK Parti Adıyaman milletvekilleri Resul Kurt, Mustafa Alkayış, İshak Şan, Hüseyin Özhan ve diğer ilgililer ile vatandaşlar katıldı.

Kura çekimleri, 30 Aralık'ta Şırnak ve Hakkari, 5 Ocak'ta Siirt ve Van, 6 Ocak'ta Mardin ve Ağrı, 7 Ocak'ta ise Batman ile devam edecek. TOKİ tarafından duyurulacak takvim doğrultusunda kura çekimleri sürecek.

ETİKETLER
Adıyaman Deprem Konut Sosyal Konut Projesi
